Telecamere negli asili della Lombardia, il progetto passa in commissione sanità

Prosegue l'iter per introdurre la videosorveglianza nei nidi e nei micronidi della Lombardia. La commissione sanità della Regione ha infatti dato il via libera al provvedimento, fortemente voluto dal presidente della commissione Emanuele Monti della Lega, secondo cui si tratta di "un provvedimento fondamentale per garantire finalmente in maniera efficace la sicurezza dei nostri figli, in un luogo importante come le strutture dove iniziano a crescere insieme ai loro coetanei".

I provvedimenti sono in realtà due: uno prevede contributi regionali per installare la videosorveglianza, l'altro riguarda iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micronidi. I due progetti sono stati approvati in commissione da una larga maggioranza di consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione, anche se già nelle scorse settimane non era mancata qualche obiezione. Il prossimo passaggio sarà in aula consiliare.