Telecamere a Milano, 47 su 1.793 non sono in funzione

Il Comune di Milano e la Prefettura promuoveranno il censimento delle telecamere private della città, raccogliendo anzitutto i dati dell'ubicazione degli impianti. Lo ha riferito Anna Scavuzzo, vice sindaco e assessore alla sicurezza, rispondendo a una interrogazione del capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale che aveva chiesto lumi sulle telecamere di Villa Litta, ad Affori, risultate inutili per stabilire dinamica e responsabile dell'omicidio di Marilena Negri, avvenuto il 23 novembre 2017.

"Oggi le forze dell'ordine non sanno di potere avere disponibilità di immagini quando fanno indagini, perché le telecamere di negozi, farmacie, banche, supermercati o semplici palazzi non sono mappate", ha spiegato Scavuzzo. "Il Comune realizzerà una piattaforma che permetterà ai privati di segnalare il posizionamento delle telecamere".

A Milano sono installate 1.793 telecamere del Comune e quasi 6.000 di Atm, sui mezzi e presso le fermate. "Non abbiamo modo di fare una stima delle telecamere private, ma immagino che siano qualche migliaio", ha aggiunto la vice sindaco, spiegando che Palazzo Marino installerà a breve 400 telecamere, di cui 130 in luoghi "nuovi" e 270 per sostituire gli impianti ormai obsoleti. Quanto alle telecamere comunali che non funzionano, secondo i dati riferiti da Scavuzzo sono 47, di cui 24 per aver subìto danni, le altre perché non utilizzabili per lavori programmati.