Temporale a Milano venerdì mattina: grandine e vento forte

Alla fine, atteso dai metereologi, è arrivato il temporale a Milano. Dopo qualche giorno di ripetuti allerta meteo da parte della Regione Lombardia, verso le undici di mattina di venerdì 11 agosto il cielo è diventato improvvisamente nerissimo in molti quartieri della città, preannunciando la tempesta imminente.

Poi il forte acquazzone, con grandinate in diversi punti di Milano. Anche il vento si è fatto sentire. Le temperature sono calate subito bel al di sotto delle medie stagionali: il Centro meteo lombardo misura 17 gradi in Duomo.

Non si segnalano particolari disagi, se non qualche chiamata ai vigili del fuoco per scantinati allagati. Seveso e Lambro sono costantemente monitorati e, per ora, non hanno mostrato criticità.

(video di Martina Metta)