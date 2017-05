Violento temporale a Milano, esonda il Seveso

Come da previsioni, un violento nubifragio ha colpito Milano la notte tra giovedì e venerdì 12 maggio. Molte zone della città sono state allagate ed alcune sono rimaste senza corrente elettrica. Il Seveso ha tracimato. Diverse auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Le previsioni, anche per venerdì, sono critiche: altri temporali sono in arrivo.

"Esondato il Seveso, in Valfurva. Sul posto sono arrivate le squadre MM e polizia locale, situazione sotto controllo, piccola onda di piena causata dal temporale. Nel mentre ci si sta organizzando con AMSA per la pulizia. Poi domani capiamo perchè è esondato - scrive Stefano Indovino (Pd), consigliere di Municipio 9 -. A naso, temo che AIPO non abbia aperto in tempo scolmatore dopo avviso criticità Regione. Ma è una mia ipotesi. In ogni caso, in casi come questi in cui l'onda di piena parte da valle, si rende evidente la necessità della vasca al Parco Nord".

La piccola emergenza è subito rientrata alle prime ore del mattino. Venerdì la situazione non cambia: Per la città di Milano, i rischi segnalati dalla sala operativa della Protezione civile sono per “temporali forti” e “idraulico”. Per questo la regione ha chiesto ai comuni di attivare “azioni di monitoraggio” contro “gli scenari di rischio temporali forti con effetti dannosi sul territorio” e agli “scenari di rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati a instabilità di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici”.

Esondazione Seveso, video di Antonio Gallagher