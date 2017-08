Violentissimo temporale a Milano, alberi caduti e allagamenti

Un violentissimo temporale, come ampiamente annunciato dall'allerta della Protezione civile nelle scorse ore, si è abbattuto su Milano nelle prime ore di domenica 6 agosto.

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco; in zona Città Studi (via Bassini) un tronco è rovinato sulla strada rischiando di colpire le automobili di passaggio. Si segnalano allagamenti in diversi scantinati e tegole divelte dalla forza del vento.

In via Banfi (Parco Basiliche, nel video a circuito chiuso sottostante) l'aria ha letteralmente buttato a terra uno scooter parcheggiato sul marciapiede.

L'allerta della protezione civile, dopo il caldo soffocante di questi giorni (oltre 40 gradi percepiti) prosegue fino alle 24 di domenica 6 agosto: sono previste, infatti, altre precipitazioni a carattere temporalesco che si intensificheranno. Secondo quanto riporta una nota del Comune di Milano, le perturbazioni coinvolgeranno dapprima i settori nord-occidentali sin dalla tarda serata di sabato, per poi estendersi nella notte a tutto l'arco alpino e prealpino, fino ai settori pianeggianti occidentali.