Temporale a Milano: allerta meteo per la serata di giovedì 7 giugno

Prevista una perturbazione con forti temporali a Milano e in Lombardia. Il centro meteo regionale ha diramato un'allerta meteo con avviso di criticità, pertanto il Comune ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale in via Drago per graduare l'attivazione del piano d'emergenza.

L'allerta a Milano è a partire dalle ore 20 di giovedì 7 giugno.

Saranno in particolare monitorati i livello idrometrici del Seveso e del Lambro, osservati speciali in tutte le circostanze come questa. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di MM, che gestisce il servizio idrico milanese.