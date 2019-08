Temporali forti: Seveso e Lambro monitorati, un fulmine fa esplodere un tronco in mille pezzi

Come previsto dal meteo, nella notte tra mercoledì e giovedì una grossa perturbazione ha colpito la Lombardia. I livelli di Seveso e Lambro, come spiegato stamattina dall'assessore del Comune Marco Granelli, sono rimasti monitorati per tutto il tempo: "I temporali in corso sull'area milanese hanno fatto impennare il livello del Seveso in via Ornato e Valfurva salito di più di un metro in 20 minuti" e "auspichiamo che l'onda di piena non raggiunga i livelli di esondazione".

Alle ore 6 circa questi i livelli idrometrici del Seveso: Cesano Maderno 0,30 - Palazzolo 0,17 - Ornato 1,44 - Valfurva 0,81. Per il Lambro: Peregallo 0.49- Feltre 0,57.

Un albero colpito da un fulmine

Non lontano da Miano, inoltre, il tronco di un grosso abete è letteralmente esploso in pezzi, sbalzati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e due edifici.

E' successo questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia (Va), in località Musadino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un'autopompa per mettere in sicurezza l'area.

Gli addetti del Comune stanno rimuovendo dalla strada i pezzi dell'albero, che si trova nei pressi della chiesa del piccolo comune, colpito dal fulmine. Nessuno è rimasto ferito.