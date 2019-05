Scopre lettere d'amore della moglie di 30 anni prima e tenta il suicidio: salvato dalla polizia

I poliziotti sono arrivati giusto in tempo. E quando lui li ha visti, ha posato la corda che ormai era pronta e si è lasciato andare ad un lungo pianto liberatorio.

Un uomo di sessantatré anni, un cittadino italiano, è stato salvato mercoledì pomeriggio dagli agenti delle Volanti un attimo prima che si togliesse la vita impiccandosi. L'allarme, secondo quanto riferito dalla Questura, è scattato verso le 15, quando la moglie del 73enne ha chiamato il 112 e ha spiegato di essere preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con suo marito, che era uscito alle 10 del mattino dalla loro casa in zona Lampugnano.

L'uomo, ha spiegato la signora, le aveva annunciato di voler passare a salutare suo figlio per l'ultima volta e poi di voler farla finita perché il giorno prima - quando già aveva manifestato intenzioni suicide - aveva scoperto in casa delle lettere d'amore che lei si era scambiata con un altro uomo trenta anni prima.

La donna, così ha raccontato, ha cercato a lungo di rintracciarlo e poi alla fine si è rivolta alla polizia, che ha tentato in ogni modo di trovarlo. I tentativi, dopo alcune prove fallite attraverso l'app "trova il mio iPhone", sono andati a segno quando un operatore del 113 è riuscito ad "agganciare" l'aspirante suicida. A quel punto, le Volanti lo hanno localizzato in via Lombardini e salvato. In macchina il 73enne aveva già una corda con il cappio pronto, ma per fortuna gli agenti sono arrivati prima.