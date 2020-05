Milano, uomo si vuole buttare da un ponte: salvato in extremis e affidato alla famiglia

Si voleva buttare giù da un ponte sul fiume Lambro ma è stato salvato dagli uomini della polizia stradale. Il fatto è avvenuto sabato 2 maggio verso le 20.30, quando due agenti di pattuglia in viabilità ordinaria sulla via Emilia hanno salvato dall'estremo gesto probabilmente dettato dall'indigenza e dalla solitudine aggravate dal lockdown, un senzatetto di 46 anni.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine, si aggirava nei pressi dei supermercati della zona tra San Giuliano e San Donato Milanese ormai chiusi. Gli agenti di pattuglia si avvicinano a lui e da subito notano la sua disperazione malcelata dietro la scusa di avere mal di denti. Per questo decidono di seguirlo a distanza di sicurezza e in maniera discreta.

Quando l'uomo ha raggiunto il ponte sul fiume Lambro, l'intuizione degli agenti ha fatto in modo che, pur scavalcando il parapetto del viadotto sovrastante la A58, l'uomo venisse afferrato e non si gettasse. Consci del fatto che il solo salvataggio e gli accertamenti sanitari presso il Pronto Soccorso di Melegnano (Milano) non potevano essere di lungo sostegno all'uomo, gli agenti della polstrada hanno iniziato la ricerca dei familiari più prossimi a cui lo hanno affidato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.