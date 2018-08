Le strappano la borsa, poi la picchiano perché è vuota: donna portata in ospedale

Due uomini hanno tentato di rapinarla strappandole la borsa, poi non trovando nulla di valore al suo interno l'hanno picchiata violentemente. Questa la disavventura vissuta da una 45enne milanese in piazza Selinunte, zona San Siro, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, verso le 3:20. Sul posto il 118, che ha portato la donna al Policlinico di Milano in codice giallo a causa del trauma toracico con sospetta frattura costale riportato per i colpi ricevuti dai due malviventi.

Sul posto, allertati da un passante, sono giunte un'ambulanza, un'automedica e la polizia. In base alla ricostruzione degli agenti di quest'ultima, la donna ha subito un tentativo di rapina da parte di due sconosciuti che dopo l'aggressione sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. All'arrivo dei soccorsi la vittima si trovava a terra ma, fortunatamente, non aveva perso conoscenza.