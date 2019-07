Tentato stupro in metro a Lambrate: donna con il figlio di 7 mesi aggredita da uomo nudo

L'avrebbe "puntata" e si sarebbe abbassato i pantaloni. Poi, con un gesto fulmineo, l'avrebbe toccata da dietro, l'avrebbe spinta contro il muro e avrebbe cercato di alzarle la gonna. Quindi, quando la vittima designata ha trovato la forza di reagire, è scappato e ha fatto perdere le proprie tracce.

Tentato stupro venerdì mattina in metropolitana a Milano, dove una donna di trentatré anni, italiana, è stata aggredita mentre aspettava il treno della M2 in banchina a Lambrate. La 33enne, che era insieme al figlioletto di sette mesi sdraiato nel passeggino, è stata toccata alle spalle da un uomo, che poi - con i pantaloni tirati giù - ha provato a spogliarla per avere un rapporto sessuale con lei.

La vittima, terrorizzata, ha iniziato a urlare e chiedere aiuto ed è scappata verso le scale che portano all'uscita di piazza Bottini. Lì è stata immediatamente soccorsa da due vigilantes dell'Atm, un uomo e una donna, che hanno poi atteso insieme a lei l'arrivo di un'ambulanza del 118. La 33enne, lievemente ferita ma sotto shock, è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli in codice giallo.

In metro sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che ora sono sulle tracce dell'aggressore, fuggito sulla M2. I militari non hanno ancora una descrizione dell'uomo perché la donna non è ancora riuscita a fornire indicazioni utili, che però potrebbero arrivare dalle telecamere di video sorveglianza della metropolitana.