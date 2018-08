Tentano di rubare in una banca nella notte passando per il seminterrato

Sventato un furto in una banca nel cuore della notte del 2 agosto. E' successo in via Faruffini, zona De Angeli. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, avvertiti da un residente svegliatosi a causa dei rumori incessanti provenienti dal condominio in cui si affaccia il retro dell'istituto bancario, una filiale del Credito Bergamasco.

Sul posto c'erano effettivamente due rapinatori che, all'arrivo dei carabinieri, hanno tentato la fuga scavalcando recinzioni prima di un condominio, poi di un altro, ma alla fine sono stati catturati. Si tratta di un 55enne e un 61enne, entrambi italiani già noti alle forze dell'ordine. Con sé avevano strumenti per lo scasso.

Dopo il loro fermo, i carabinieri hanno ricostruito "l'attività" dei due: avevano divelto una griglia cementata nel terreno che dava accesso alla finestra del piano interrato della banca e l'avevano anche smontata, ma non avevano fatto in tempo a rubare alcunché: quando i carabinieri si erano palesati, avevano preferito cercare di scappare.

I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato.