Prende a calci la porta di un supermercato in piena notte tentando di aprirla

Un residente nella zona lo ha visto mentre, all'una e quaranta di notte tra venerdì e sabato, prendeva a calci la porta del supermercato Lidl di via Grassi e poi cercava di infrangere il vetro con un martelletto.

L'abitante ha chiamato il numero d'emergenza 112: sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato il malvivente sul fatto. Si tratta di un afghano di 21 anni irregolare in Italia, che ha dichiarato di non avere dimora. E' stato arrestato per tentato furto aggravato.