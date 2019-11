Prendono a picconate il muro di un bar per entrare a rubare: arrestati

I condomini del palazzo hanno sentito, in piena notte, le picconate. E si sono spaventati. Di qui le chiamate al numero di emergenza 112, che hanno fatto arrivare sul posto, in via Angelo Inganni, le volanti della polizia.

Era l'una di notte tra venerdì e sabato. Gli agenti hanno colto sul fatto due uomini di 31 e 45 anni, intenti a cercare di entrare in un bar per svaligiarlo. I due, per aprirsi un varco, stavano letteralmente picconando il muro laterale del locale, e inevitabilmente sono stati sentiti da chi abita nei dintorni.

Entrambi sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato e portati in questura per l'identificazione.