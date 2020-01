Killer ergastolano tentò di uccidere un anziano al San Raffaele per rapina: chiesto processo immediato

La procura di Milano ha chiesto il processo immediato per Antonio Cianci, l'uomo che il 9 novembre rapinò e accoltellò un anziano di 79 anni al San Raffaele durante un permesso premio dal carcere, dove scontava l'ergastolo per quattro omicidi agli anni '70. La decisione sul processo immediato, avanzata dal pm Nicola Rossato, sarà vagliata dal gip Ilaria De Magistris, che con tutta probabilità lo accorderà; poi Cianci potrà chiedere il rito abbreviato.

Cianci, in carcere a Bollate, aveva ottenuto il terzo permesso premio di 12 ore nel giro di qualche mese: per i responsabili della casa di reclusione era cambiato nel tempo. Ma, secondo le indagini, premeditò l'aggressione mascherandosi da operatore sanitario con mascherina, tuta e un apparecchio per misurare la pressione, rubandole all'ospedale stesso. Poi avvicinò l'anziano chiedendogli del denaro e ricevendo quasi 10 euro. Infine lo accoltellò con un taglierino vicino alla giugulare e gli rubò il telefono.

I quattro omicidi degli anni '70

Al gip, pur non rispondendo alle sue domande, Cianci chiese se nel parcheggio sotterraneo del San Raffaele, dov'era avvenuta l'aggressione, vi fossero telecamere. Cerignolese d'origine, Cianci era arrivato a Pioltello con la famiglia negli anni '60. Il primmo omicidio risale al 1974, quando Cianci aveva appena 15 anni e lavorava con in tasca la licenza elementare. Si trovò a Segrate e chiese l'ora a un metronotte di 29 anni, poi lo freddò comn un colpo di pistola senza attendere nemmeno la risposta. Evitò il carcere per la giovane età. Cinque anni più tardi, mentre viaggiava sulla Rivoltana a bordo di un'auto rubata incappò in un posto di blocco di carabinieri. Questi lo fermarono ma Cianci, che era armato, freddò tre carabinieri. Fu arrestato e condannato all'ergastolo.