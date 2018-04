Milano, sparatoria a Quarto Oggiaro: colpi di pistola, 27enne gambizzato

Sparatoria in strada a Quarto Oggiaro nella serata di martedì 24 aprile. Un giovane è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco e si trova al pronto soccorso dell'ospedale Sacco. Secondo quanto riferito non è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia per i primi accertamenti. E' successo poco dopo le nove di sera in via Carbonia, angolo via Arsia. La vittima è Michelangelo Raffaello L.B., un 27enne che, secondo quanto comunicato dalla questura di Milano, stava facendo ritorno a casa quando è stato raggiunto da un uomo. Questi, dopo avere sparato un colpo a vuoto, lo ha colpito con un altro sparo allo stinco destro ed è scappato. Il 27enne avrebbe precedenti per droga.

Per il momento non ci sono ipotesi né sul movente né sull'identità del responsabile, ma tutto fa pensare ad un agguato premeditato forse per questioni di spaccio. Sul luogo è al lavoro la polizia scientifica mentre i sanitari del 118 (giunti sul posto con un'ambulanza ed un'automedica in seguito alla chiamata di un passante) hanno portato il 27enne al pronto soccorso del vicino ospedale Sacco in codice verde.