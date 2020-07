I carabinieri salvano in extremis una donna che cercava di suicidarsi: era agonizzante

Salvata in extremis dai carabinieri che l'hanno letteralmente liberata dal cappio che si era stretta attorno al collo. Protagonista del tentato gesto estremo è una donna di 30 anni. I militari si sono calati dal tetto della palazzina a Busto Arsizio (Varese), dove vive, e l'hanno trovata agonizzante

Avvisati dall'ex marito delle 30enne delle sue intenzioni - lui aveva ricevuto un sms - i militari sono arrivati a casa sua e, non riuscendo a contattarla, hanno deciso di arrampicarsi sul tetto e calarsi all'interno del suo appartamento, all'ultimo piano di una casa di corte, passando per un lucernario lasciato aperto.

Sfondata la porta della stanza nella quale l'aspirante suicida si era rinchiusa a chiave, i carabinieri l'hanno liberata dal cappio che si era stretta intorno al collo e aveva fissato ad una trave, l'hanno rianimata in attesa dell'arrivo del 118. Trasportata in gravi condizioni in ospedale a Busto Arsizio, giovedì mattina la donna è stata dichiarata fuori pericolo di vita.

