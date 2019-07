Milano, tentato suicidio in metro a Loreto: donna salvata da passeggeri e agenti di stazione

Tentato suicidio, giovedì pomeriggio, in metropolitana a Milano, in piazzale Loreto. E' accaduto intorno alle cinque. Una donna sulla trentina avrebbe avuto intenzione di togliersi la vita gettandosi sui binari della banchina della linea rossa (M1) in direzione Rho/Bisceglie.

Secondo quanto può riferire MilanoToday, l'estremo gesto della donna sarebbe stato sventato da alcuni passeggeri e dagli agenti di stazione del metrò, immediatamente intervenuti in banchina. Alla donna sono stati poi prestati i soccorsi del caso, allertando anche il 118 per verificare le sue condizioni di salute.

Stando alle informazioni non sarebbe stato necessario il ricorso alle cure al pronto soccorso: la donna non avrebbe subìto alcuna ferita. Gli agenti di stazione hanno cercato di tranquillizzarla, poiché appariva molto scossa.

Atm riferisce che non ci sono state conseguenze sulla circolazione dei treni di M1.