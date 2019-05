Opera, ragazza di 14 anni precipita nel vuoto da una scala d'emergenza a scuola: è grave

Dramma giovedì mattina in una scuola di Opera. Alle 12.15, stando a quanto finora accertato, una ragazza di quattordici anni è caduta nel vuoto da una scala di emergenza della "American School of Milan", l'istituto americano che si trova in via Karl Marx, nella frazione di Noverasco.

La giovane, secondo le prime informazioni raccolte, al momento dell'arrivo dei soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un elicottero - era sveglia e cosciente, nonostante le varie fratture riportate. Caricata in elicottero, la ragazza è stata poi portata in ospedale al Papa Giovanni Bergamo XXIII in codice rosso: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Pochi i dubbi: la 14enne sarebbe salita sulla scala di emergenza nel cortile interno e si sarebbe poi gettata nel vuoto da un'altezza di sei metri. Ora si indaga per ricostruire i motivi che si nascondono dietro il tragico gesto.