Milano, litiga con il fidanzatino e si lancia dalla finestra di casa: ferita una ragazzina 17enne

Avrebbe litigato con il fidanzatino, un suo coetaneo. Poi, almeno stando a quanto accertato finora, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata nel vuoto.

Dramma verso le 18 di martedì in zona Lorenteggio a Milano, dove una ragazzina di diciassette anni - dello Sri Lanka - ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone di casa sua, un appartamento al secondo piano di un condominio.

La diciassettenne, soccorsa da due ambulanze e un'auto medica, è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale Niguarda, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto hanno lavorato a lungo gli agenti della Questura di Milano, che hanno cercato di fare luce sulla tragedia anche ascoltando i familiari della 17enne. Stando a quanto accertato proprio dai poliziotti, alla base del gesto ci sarebbero alcune discussioni che la vittima avrebbe avuto con il suo fidanzato negli ultimi giorni.