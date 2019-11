Esercitazione anti-terrrorismo all'Esselunga: reparti speciali dei carabinieri in azione

Fucili in mano e caschi in testa. Come se fosse in corso un vero attacco terroristico ma fortunatamente era una simulazione. Sono entrati in azione così all'interno dell'Esselunga di Pioltello le "Api" dei carabinieri: militari dell'Arma che hanno il compito di intervenire all'interno di situazioni di alto rischio.

L'esercitazione si è svolta nella serata di giovedì 28 novembre e ha coinvolto anche il nucleo radiomobile di Milano e le squadre operative di supporto del terzo reggimento Lombardia, un negoziatore, un team di artificieri oltre addetti ai rilievi tecnici del reparto operativo del comando provinciale e i militari della compagnia di Casano d'Adda.

Durante l'esercitazione, hanno fatto sapere i carabinieri, è stato ricreato lo scenario di un possibile attacco terroristico simulando una presa di ostaggi a mano armata. All'azione hanno partecipato anche diversi dipendenti di Esselunga.