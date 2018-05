Nessuna notizia di lui: sospeso il processo al terrorista Isis che viveva a Bresso

E' stato sospeso il processo in cui è imputato Ahmed Taskour, marocchino ora di 50 anni accusato di essere un "foreign fighter" partito nel 2014 per recarsi in Iraq con la moglie, la figlia e il figlio.

L'ultima notizia che si ha dell'uomo è un video apparso su Youtube dopo gli attentati di Parigi del mese di novembre del 2015 in cui, insieme al figlio allora di 10 anni, minacciava l'Occidente.

Prima di partire per l'Iraq, Taskour e la famiglia risiedevano a Bresso. A partire dal 2007 l'uomo aveva un lavoro stabile in una società di pulizie; inizialmente non praticante, ha aderito all'estremismo islamico e, secondo il pool antiterrorismo milanese, è diventato un elemento importante della propaganda dell'Isis in Italia.