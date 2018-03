Pubblicano su Facebook video inneggianti all'Isis: 35enne condannato a Milano

Era accusato di istigazione e apologia del terrorismo e Omar Nmiki, una delle quattro persone arrestate nel marzo 2017 per aver pubblicato sui social network una decina di video con contenuti relativi all'Isis. E il tribunale di Milano lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

L'accusa, rappresentata da Paola Pirotta, aveva chiesto una pena di 3 anni e mezzo, sostenendo che Nmiki non si sarebbe "limitato a manifestare il proprio pensiero su Facebook, ma la sua intenzione era di propagandare il messaggio di distruzione" dello Stato islamico. "Il contenuto delle immagini postate — ha evidenziato la pm — esalta l'uso delle armi, la glorificazione del martirio e suscita interesse e condivisione della Jihad tra i credenti musulmani". Di segno opposto il legale dell'imputato, Sandro Clementi, che aveva chiesto l'assoluzione perché, secondo la sua posizione, i messaggi pubblicati sarebbero stati "legittima manifestazione del pensiero senza istigazione".

I fatti

L'uomo era stato arrestato nell'ambito dell'operazione 'Da'Wà coordinata dalla Dda di Perugia e condotta dalla polizia postale. Insieme a lui erano finite in manette 3 persone per aver condiviso video e immagini di combattimenti e di esecuzioni, di miliziani in preghiera o con il volto coperto da un cappuccio nero. La sua posizione successivamente venne trasmessa alla magistratura milanese, competente per il territorio. Ma oltre ai video su Facebook i quattro si sarebbero incontrati a Milano nel centro sociale Leoncavallo.