Teschi umani nel pacco per gli Usa: il ritrovamento a Milano

L'immagine ai raggi X non ha lasciato dubbi agli operatori della società di spedizioni Ups di via Fantoli: si trattava di due teschi. Il pacco, spedito da Firenze, era diretto negli Usa e non si è trattato del primo ritrovamento, perché un altro identico era stato rinvenuto qualche giorno prima.

Il successivo intervento della polizia scientifica ha escluso che si trattasse di teschi "recenti". L'invio di resti umani, come è facilmente comprensibile, è sottoposto a ferree regole e occorre avere determinate autorizzazioni. L'ipotesi più plausibile è comunque quella di uno scambio di reperti da parte di scienziati.

Ma non sono escluse altre "piste", come il traffico illegale di reperti archeologici. Gli investigatori potranno fare ipotesi più concrete quando avranno i risultati della datazione precisa dei teschi.