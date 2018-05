Milano-Roma, svanisce il sogno del treno in 2 ore e 40 minuti

Non si farà più la sperimentazione dei 350 chilometri all'ora per i treni ad alta velocità sulla tratta Milano-Roma. La notizia arriva attraverso due circolari emanate dal ministero dei trasporti e dall'agenzia per la sicurezza ferroviaria e indirizzate a Rete Ferrviaria Italiana, proprietaria dell'infrastruttura.

Il motivo? E' presto detto: un aumento della velocità (oggi i Frecciarossa e gli Italo non possono superare i 300 km/h) avrebbe portato a risparmiare una decina di minuti, facendo scendere il tempo di percorrenza a due ore e 40 minuti.

E questi dieci minuti di risparmio non sono stati valutati abbastanza per compiere i test notturni, che ovviamente hanno un costo. Senza contare che, per effettuare il test, occorre disseminare di ghiaia le sedi dei binari, per "elasticizzare" i micro-spostamenti, cosa che (all'epoca dei test per i 300 km/h) aveva genereato problemi ai treni. E altri costi.

Occorreva poi superare la "grana" di Italo, che aveva vivacemente protestato perché era stata "scelta" Trenitalia per il test: cosa che, secondo la compagnia privata, avrebbe poi comportato un vantaggio competitivo di conoscenza tecnica per Trenitalia quando si fosse potuti partire con la velocità di 350 km/h a regime.

Insomma, il ministero ha valutato che il gioco "non valeva la candela", come si suol dire, e ha bloccato la sperimentazione, che sarebbe servita a valutare l'effettiva tenuta dei treni e della struttura.