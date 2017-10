Caos al concorso per 23 posti da infermiere. Buste aperte prima del tempo, prova annullata

Caos totale, l'arrivo dei carabinieri, tutto da rifare. Questa - in estrema sintesi - la cronaca della giornata del test scritto per 23 posti da infermiere al Sacco-Fatebenefratelli che si è svolta al Palavolley di Monza e a cui hanno partecipato oltre 2.500 persone, dopo avere superato la prova "preselettiva".

La confusione organizzativa è stata immortalata da alcuni smartphone e riversata sul sito web Nurse24: ad un certo punto, intorno alle undici, dopo circa un'ora e mezza, le buste non erano ancora arrivate a tutti i candidati, pertanto la commissione ha deciso di ritirarle: ma non tutti coloro che avevano ricevuto le buste le hanno riconsegnate. Centinaia di persone hanno sfogato la loro comprensibile rabbia inveendo e gridando.

A quel punto la commissione ha sospeso la prova, rinviandola al 16 ottobre quando si terrà - lo stesso giorno, a questo punto - anche la prova pratica. Al Palavolley sono arrivati anche i carabinieri, chiamati da alcuni candidati che sostenevano che - contrariamente alla procedura corretta - le buste contenevano prove identiche tra loro. Una verifica con tre buste ha portato a una conclusione diversa: nonostante una domanda si ripetesse in tutt'e tre, in realtà le prove non erano identiche.

Sempre Nurse24 riferisce che alcuni candidati avrebbero anche aperto la busta ricevuta prima dell'assenso della commissione, fotografando i fogli con le domande e costringendo - anche per questo motivo - ad annullare la prova.