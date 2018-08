Crolla il tetto in una cascina utilizzata come deposito

In una cascina di via Fulvio Testi a Pessano con Bornago (Milano) è crollata una porzione di tetto, nel pomeriggio di domenica 26 agosto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I locali coinvolti erano utilizzati come depositi e quindi disabitati.

Non ci sarebbero, secondo i primi riscontri, persone rimaste ferite. Gli spazi erano utilizzati come magazzini. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e transennato il manufatto.