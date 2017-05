Il Tg5 potrebbe lasciare Roma e trasferirsi a Milano, giornalisti contrari: 3 giorni di sciopero

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio che il Tg5 lascerà Roma per trasferirsi a Milano. Un terremoto per gli oltre cinquanta giornalisti e novanta tecnici che lavorano per il telegiornale di punta di Mediaset che passerà dal Colle Palatino a Cologno Monzese.

Indiscrezioni sul trasferimento cirocolavano da diverso tempo all'interno della redazione e nei giorni si sono fatte sempre più insistenti provocando un allarme tra i dipendenti. Soprattutto perché nel Centro di produzione di Cologno Monzese sarebbero pressoché terminati lavori per la realizzazione di nuovi studi e dei locali per le nuove attività. La parola d'ordine della dirigenza Mediaset è "ottimizzazione", tradotto: risparmio di risorse.

Secondo il comitato di redazione il trasferimento è «un progetto sbagliato che non genera risparmi ma solo costi aggiuntivi —, spiega Paolo Trombin, volto del Tg5 e membro del Cdr — : il vero significato del passaggio del Tg5 a Milano si chiama licenziamento mascherato da trasferimento, perché costringe centinaia di persone (impiegati operai tecnici) a rinunciare al posto di lavoro». Ma, continua una nota del Cdr, «un grande gruppo europeo nel settore dei media non può, a nostro avviso, scegliere di abbandonare la Capitale, perché significherebbe andare contro la storia di un’azienda che ha sempre puntato ad essere forte nelle due città riferimento del Paese: Milano e Roma. Quella dello svuotamento e del trasferimento del Tg5 a Milano sarebbe un passo di una strategia a noi incomprensibile». Per protestare contro la decisione la redazione ha annunciato tre giorni di sciopero, il primo il 25 maggio con uno stop di 24 ore delle notizie su Canale 5.

Il Tg5 è solo l'ultimo grande gruppo che lascia roma per concentrarsi su Milano. Primo tra tutti Sky che ha annunciato lo spostamento di Skytg24 all'ombra della madonnina (un trasloco che ha causato 300 trasferimenti e 200 esuberi). Segue il quotidiano Libero che dal primo di luglio sposterà a Milano 15 giornalisti della sede romana, inclusi i due vicedirettori. Non solo: a gennaio il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala aveva chiesto alla Rai di spostare i suoi studi a Milano, invito che per il momento non ha sortito alcun effetto.