Paura al Ticino ad Abbiategrasso, 28enne rischia di annegare in acqua: salvato

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 10 giugno ad Abbiategrasso dove un ragazzo di 28 anni ha rischiato di annegare nelle acque del Ticino. Tutto è accaduto intorno alle 16.10 in località Chiappana quando il giovane, che si trovava in compagnia di alcuni amici, si è tuffato nel corso d'acqua per raggiungere un isolotto, ma è andato in difficoltà dopo poche bracciate.

Ha rischiato di annegare, ma è stato tratto in salvo da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze con un'imbarcazione. Nel frattempo diversi bagnanti lungo le rive avevano allertato il 112 e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, le ambulanze e i carabinieri.

Il giovane è stato accompagnato in codice verde al pronto soccoorso dell'ospedale di Magenta, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.