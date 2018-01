Milan-Lazio, sorpresi all'ingresso di San Siro con la marijuana: sei tifosi laziali nei guai

Avevano addosso dieci e venti grammi di marijuana. Stavano entrando allo Stadio San Siro per assistere al match tra Milan e Lazio, ma per loro è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel primo pomeriggio di domenica 28 gennaio, nei guai due tifosi laziali di 27 e 31 anni, cittadini italiani.

I due, come riportato in una nota diramata dalla questura, sono stati fermati durante il controllo ai varchi di filtraggio nell'ambito dei servizi di vigilanza e controllo disposti dal questore di Milano Marcello Cardona. Non solo: nei guai anche altri quattro ragazzi — sempre tifosi laziali, sempre fermati all'ingresso del Meazza — segnalati per uso di sostanze stupefacenti.