Tensioni tra gli ultras prima di Inter-Roma: scoppia una bomba carta, ferito un poliziotto

Momenti di tensione si sono verificati domenica sera nei dintorni dello stadio di San Siro, a Milano, prima della partita Inter-Roma (i gol dell'incontro).

Non si registrano feriti gravi anche se un funzionario di polizia è rimasto contuso per lo scoppio di una bomba carta. Per lui comunque non è stato necessario il ricorso al pronto soccorso.

VIDEO: I gol della partita

Gli ultras delle due tifoserie poco prima delle venti hanno cominciato a confrontarsi, e in particolare un gruppo di interisti, in via Tesio, ha cercato il contatto con alcuni giallorossi. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per impedire lo scontro tra le due fazioni. La situazione poi è tornata rapidamente alla normalità. Il 118 ha riferito di un contuso alla testa portato in codice verde al pronto soccorso.