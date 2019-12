Bologna, tifoso del Milan accoltellato dopo il match al Dall'Ara: denunciato aggressore

È stato identificato e denunciato l'uomo che avrebbe accoltellato un tifoso milanese fuori dallo stadio Dall'Ara dopo Bologna-Milan: è un uomo di 34 anni originario di Mantova, secondo quanto riportato da BolognaToday in un articolo firmato da Noemi di Leonardo e Sirio Testori. Il 35enne vittima dell'aggressione, invece, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, la prognosi rimane riservata ma dopo un intervento chirurgico effettuato nella notte è stato dichiarato fuori pericolo.

La ricostruzione dell'aggressione

Per il 34enne si profilano le accuse di lesioni pluriaggravate e porto abusivo di armi per il coltello a serramanico trovatogli addosso. Sulla ricostruzione della dinamica dei fatti sono in corso ancora degli accertamenti, e molto si potrà sapere dalla testimonianza della vittima stessa che i poliziotti ascolteranno non appena possibile.

Foto - Il coltello utilizzato durante l'aggressione

Non è stata riportata alla polizia la versione secondo la quale i motivi del litigio fossero dovuti a un indumento di un giocatore conteso. Fatto sta che al 35enne vittima dell'accoltellamento è stata riscontrata dai medici del 118 un unico, profondo fendente all'addome. Nessuna traccia anche di un terzo ipotetico soggetto, che avrebbe assistito alla scena, ma ne sarebbe uscito ferito da un pugno al volto.

Al setaccio anche da parte della Digos, le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni dello stadio. Nel periodo in cui è stato trattenuto, il 34enne non avrebbe detto niente. Entrambi, aggressore e aggredito, hanno piccoli precedenti in materia di reati 'da stadio', con alcuni provvedimenti emessi ma già scontati.