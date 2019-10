Milano, tifoso dell'Atalanta precipita nel vuoto a San Siro: stava scavalcando una barriera

Un tifoso dell'Atalanta è precipitato nel vuoto all'interno dello stadio di San Siro nel tardo pomeriggio di martedì 1° ottobre, prima del calcio di inizio del match di Champions League tra la squadra bergamasca e lo Shaktar Donetsk.

L'uomo, 33 anni, è caduto intorno alle 18.30 da un'altezza di circa quattro metri nel settore arancio ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza, non destano particolari preoccupazioni.

Secondo quanto riferito dalla Questura a MilanoToday si è trattato un incidente: l'uomo sarebbe caduto mentre stava cercando di scavalcare per andare in un altro settore. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli investigatori di via Fatebenefratelli.