"Aggressioni, liti e schiamazzi": licenza sospesa al Time Club Milano

La polizia di stato ha sospeso la licenza al Time Club Milano di via Massarani, zona Brenta, per dieci giorni. A disporre il decreto il questore di Milano, Marcello Cadorna, che ha chiuso il locale per dieci giorni a partire dal 17 dicembre.

La decisione di sospendere la licenza al bar, come riferito dalla polizia, è arrivata a seguito di ripetuti episodi di violenza. Lo scopo del provvedimento è quello di evitare la "reiterazione dei comportamenti illeciti e violenti da parte dei suoi frequentatori con precedenti", come annotano gli agenti.

In particolare tra gennaio e settembre 2018, le volanti sono dovute intervenire più volte al Time Club per aggressioni avvenute nelle adiacenze del locale - che come riferito da alcuni testimoni erano accompagnate da schiamazzi - e risse in cui erano coinvolti gruppi di persone. Alcuni residenti della zona avevano anche presentato esposti per i rumori notturni.