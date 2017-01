È morto Tindaro Scurria, il ghisa buono che era diventato l'angelo custode dei clochard

È morto Tindaro Scurria, il vigile buono di Milano. Sessantanove anni, di Assago, a lungo agente della polizia locale, Tindaro si è spento lunedì, dopo aver lasciato un segno indelebile sotto la Madonnina.

Da tredici anni ormai Tindaro era diventato l’angelo custode dei clochard della città. Un’idea nata e partita mentre era ancora in servizio quando, di sua iniziativa, aveva iniziato a raccogliere il cibo avanzato dalla mensa per donarlo e consegnarlo di persona ai senzatetto. Piano piano quel progetto era poi cresciuto con l’aiuto di colleghi e di altri ristoranti, fino ad arrivare alle ultime edizioni del pranzo di Natale per i clochard.

Il suo altruismo, la sua bontà gli erano valsi nel 2008, durante il mandato Moratti, l’Ambrogino d’Oro del comune di Milano, la massima riconoscenza per meriti civici di palazzo Marino.

“È stato un agente prezioso per la polizia locale e un grande esempio di generosità che ha onorato la divisa”, il ricordo dell’assessore alla sicurezza, Carmela Rozza. “Non ho avuto il tempo per conoscerlo di persona – ha proseguito l’assessore - ma da ciò che mi è stato raccontato, dai colleghi che lo amavano e lo stimavano, la sua scomparsa è una grave perdita per Milano”.

“Conoscevo molto bene Tindaro – ha aggiunto il comandante della polizia locale, Antonio Barbato - e in più di un’occasione avevamo avuto modo di organizzare insieme il pranzo di Natale per i senzatetto. Era un uomo con un altissimo spessore morale che ha sempre lavorato con altruismo e dedizione per il bene della comunità e per assicurare un sostegno concreto per i poveri e ai più bisognosi. Il suo impegno - ha concluso Barbato - sarà un modello per tutti i milanesi”.