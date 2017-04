"Tiro alla fune con gli alberi in piazza Leonardo da Vinci": la protesta dei residenti

Tiro alla fune in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. La denuncia arriva sia dai residenti nel quartiere, sia da Marco Cagnolati, esponente di Forza Italia nel Municipio 3, dove il centrodestra è all'opposizione. Con la particolarità che la fune viene legata agli alberi, di modo che questi siano in serio pericolo. Chiaramente, infatti, le persone che tirano le funi fanno correre il rischio, se non di sradicare la pianta, quantomeno di rovinarla.

Non è ancora del tutto chiaro lo scopo: alcuni pensano che si tratti di allenamento, forse per qualche torneo amatoriale. Sta di fatto che la pratica è vietata per ovvie ragioni di tutela del patrimonio arboreo della città. I residenti sono molto arrabbiati e anche Cagnolati ha chiesto agli organismi competenti di intervenire con la massima urgenza.