"Sarà una lenta agonia, ti porterò alla morte": stalker arrestato dopo ben sette denunce

Dopo ventisette anni di matrimonio era stata costretta a cambiare stile di vita, casa e abitudini. Ma nonostante tutto lui, l'ex marito, continuava ad assillarla con messaggi minatori come: "Sarà una lenta agonia, ti porterò alla morte" o "Vieni a pulire casa e se ti trovo con un altro ti ammazzo". Tanto che negli ultimi mesi la donna aveva presentato ben sette denunce alle forze dell'ordine, spaventata dalla trasformazione dell'uomo, padre dei suoi due figli adolescenti.

Lunedì pomeriggio è finito finalmente in manette Tiziano T., cinquantacinquenne, venditore porta porta di Pieve Emanuele. Incensurato e con un curriculum assolutamente normale, aveva cominciato a maltrattare la moglie, una quarantanovenne, già negli ultimi quattro anni di matrimonio. Violenze continue ma sempre tacciute fino a quando la donna, nell'estate 2016, non è andata via di casa. Rifugiandosi da amici e parenti. In tutti quei mesi la loro relazione - secondo quanto ricostruito dalla questura - si era limitata alle visite da parte della madre ai figli, rimasti in casa col padre, negli orari in cui l'uomo era assente

A dicembre, poi, l'episodio che più di tutti ha fatto 'sbroccare' il cinquantacinquenne. La donna gli chiede apertamente il divorzio. Da quel giorno la vita della donna si trasforma in un inferno: appostamenti sotto casa, al lavoro, aggressioni e minacce di morte con un coltello anche davanti ai figli, auto rigata e vandalizzata. E da quel momento, la vittima inizia a denunciare tutto alle forze dell'ordine: 15, 16 e 23 gennaio; 19, 22 e 23 febbraio; 7 marzo.

L'epilogo - l'uomo è stato mandato ai domiciliari - arriva nel pomeriggio di lunedì, quando, per l'ennesima volta, Tiziano si presenta in via Wolf Ferrari, nel posto di lavoro della donna, pronto a molestarla di nuovo. E' stato portato via in manette anche grazie è stato possibile anche al Protocollo Eva della polizia