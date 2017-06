Tommaso Zorzi di "Riccanza" vittima di estorsione a Milano

Tommaso Zorzi, "figlio di papà" noto per aver partecipato al programma reality "Riccanza" su Mtv, è stato vittima di estorsione a Milano. La vicenda è stata riportata dalla questura meneghina mercoledì 14 giugno.

Secondo quanto riferito a MilanoToday, Zorzi si presenta il 7 giugno in polizia dicendo di avere conosciuto da poche sere un 23enne in una nota discoteca nel centro cittadino.

Video | L'arresto "in diretta" dell'estorsore di Tommaso Zorzi

Da qui ci sarebbe stato lo scambio dei numeri di telefono, con sms amichevoli. Ma ben presto i messaggi dell'estorsore si fanno sempre più pressanti per avere dei soldi. Il giovane vuole diventare "ricco e famoso", e spinge Zorzi affinché lo riempia di denaro. Lo minaccia di rendere pubblici dei presunti approcci sessuali. Zorzi non cede e va subito in polizia a denunciare il fatto. Nel medesimo giorno della denuncia, il 7 giugno, gli agenti con uno stratagemma organizzano un incontro dal vivo in un bar di via Cadore per la consegna dei soldi pattuiti.

All'estorsore viene consegnata una busta con 10 mila euro in banconate segnate. Il malvivente va in bagno a contare il denaro e viene arrestato dagli agenti, colto sul fatto. Si tratta di L.M., procacciatore di contratti per gas ed energia elettrica, che, secondo quanto detto dalla questura, aveva addirittura fatto "dei corsi per diventare ricco". Arresto convalidato, quindi il 23enne è stato scarcerato con obbligo di dimora.

La vittima, Zorzi, ha 22 anni ed è di Milano. Ha un appartamento in Bosco Verticale. Secondo quanto recita la biografia di "Riccanza", si è da poco laureato in "Economia e Commercio, da tempo ha stabilito la sua residenza a Londra. Suo padre gestisce due agenzie pubblicitarie, negli anni precedenti ha rivestito anche la carica di Delegato del Teatro alla Scala di Milano".

E' diventato noto per aver partecipato a questo reality, "Riccanza" appunto, dove veniva seguita dalle telecamere la sua e la giornata di altri rampolli di famiglie in vista. Tra questi c'era anche l'erede della Lamborghini, Elettra. Le cronache di gossip parlano anche della sua amicizia e del presunto flirt con la figlia di Ramazzotti, Aurora.