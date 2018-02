"Topi nello stabilimento di produzione": Ikea ritira le caramelle, tutte le informazioni

Topi nello stabilimento produttivo: così Ikea ha ritirato dal mecato le caramelle di marshmallow Godis Paskkyckling nella confezione da 100 grammi. Lo ha reso noto la stessa azienda, specificando che il lotto produttivo è quello che indica, come data di scadenza, tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. "Come misura precauzionale, dopo avere riscontrato la presenza di topi nell'unità produttiva", spiega il comunicato.

"Durante la produzione di Godis Paskkyckling è stata riscontrata la presenza di topi all'interno dello stabilimento produttivo, cosa che potrebbe aver provocato la contaminazione del prodotto", scrive l'azienda invitando i clienti a restituire le confezioni interessate in qualsiasi negozio Ikea, dove verranno rimborsati, anche senza presentare lo scontrino fiscale.

"La sicurezza alimentare e la qualità del prodotto - si legge ancora nella nota dell'azienda svedese - sono di fondamentale importanza per IKEA e riteniamo che questo ritiro dal mercato sia un intervento necessario per rispettare i nostri standard". Per maggiori informazioni viene rilasciato anche un numero verde (800.924646) che i clienti possono contattare dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.