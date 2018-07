Pagano, infestazione di topi in una scuola elementare: la denuncia dei residenti

All'interno della scuola primaria Rasori, nella centralissima Pagano, sono stati avvistati diversi topi, che sembrerebbero aver nidificato nel cortile dell'istituto. A segnalarlo alcuni residenti della zona, tra cui Valentina Badalotti, che a MilanoToday ha raccontato come i roditori fossero stati notati per la prima volta a maggio.

Secondo la cittadina, che lo scorso giovedì ha filmato i topi dal suo terrazzo, la causa principale della presenza di questi animali nella scuola Rasori è lo scorretto smaltimento e "l'abbandono" di rifiuti da parte del personale scolastico. "Come si vede nel video i sacchi di pattumiera sono a ridosso della cancellata quasi a bordo marciapiede, quando per legge dovrebbero essere tenuti in apposite aree lontano dai bambini ed esposti solo in occasione del passaggio dell'Amsa. In un'area frequentata dai più piccoli, visto lo stato attuale di sporcizia e lezzo, i rischi maggiori sono quelli legati alle malattie".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Avendo notato questa situazione di degrado, i residenti della zona hanno allertato il comitato genitori della scuola Rasori, che ha poi inoltrato le immagini dei topi alla vicepreside dell'istituto elementare. Quest'ultima "ha dichiarato di aver provveduto a far rimuovere i sacchi, pulire e derattizzare. Ma sabato i topi c'erano ancora e ora ci sono anche tre nuovi sacchi bianchi di pattumiera. Si vede che la preside è in vacanza e non legge i giornali", ha commentato critica Badalotti.

Per i residenti del quartiere la speranza è che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile, "ora che i giornali ne parlano". La gestione dei rifiuti da parte dell'istituto primario, infatti, sembrerebbe "un problema che si perpetua da anni". Lamentele per la situazione di degrado in cui versa la zona arrivano poi anche rispetto al Parcheggio Pagano, le cui aiuole sarebbero utilizzate alla stregua di orinatori a cielo aperto.