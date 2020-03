I Frecciarossa corrono tra Milano e Bologna: torna l'alta velocità dopo il deragliamento

Tornano a correre i Frecciarossa tra Milano e Bologna. Nella mattinata di lunedì 2 marzo, infatti, è ripresa la circolazione sulla linea ad alta velocità tra il capoluogo Lombardo e quello dell'Emilia Romagna, interrotto dopo il deragliamento di un treno a Ospedaletto Lodigiano.

Dopo il dissequestro dell'area dell'incidente — in cui morirono il ferroviere Giuseppe Cicciù e il macchinista Mario Dicuonzo — i tecnici di Rfi hanno lavorato 24 ore su 24 per ripristinare la linea. Il cantiere, inoltre, è stato terminato con un leggero anticipo e i primi convogli hanno iniziato a percorrere la tratta già nella serata di domenica 1° marzo.

Nei primi giorni dopo la riattivazione, i treni - come previsto dalle norme tecniche - percorreranno a velocità ridotta i binari interessati dai lavori. "Per questo motivo sono previsti possibili aumenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti, poi gradualmente ridotti nei giorni a seguire", ha spiegato Rfi in una nota.

I lavori sulla linea

Dopo il dissequestro dell'area gli operai di Rfi hanno lavorato per ricostruire tre chilometri di linea ferroviaria; più nel dettaglio sono stati sostituiti: binari, traversine, massicciata, pali di tensione elettrica e apparati di sicurezza. Non solo: sono stati verificati anche 40 chilometri di infrastruttura ferroviaria.

Nelle attività di cantiere "sono stati impegnati complessivamente oltre 100 fra ingegneri, tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici", ha fatto sapere l'azienda attraverso una nota.