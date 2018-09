Atm, contro i "furbetti" in metrò arrivano le barriere alte 1,80

Atm è pronta a installare le barriere alte ai tornelli della metropolitana per impedire alla radice il vizio del "salto della sbarra" per evitare di pagare il biglietto. Sono tante le segnalazioni che arrivano alle redazioni dei giornali e alla stessa azienda di trasporti in merito ai comportamenti da "furbetti", aumentati negli anni, spesso senza che gli agenti di stazione possano fare molto per impedirli. Avere chiuso in uscita i tornelli non è evidentemente bastato.

La soluzione più radicale - l'impedimento fisico - sembra essere dunque l'unica strada per rimediare al problema e recuperare, così, i soldi altrimenti persi. Le barriere saranno alte 1,80 metri e saranno sotto forma di antine che andranno a sostituire i tornelli. L'idea è già stata applicata, da subito, sulla M5 e così sarà anche sulla futura M4, mentre le vecchie linee hanno i tornelli bassi, facili da scavalcare.

La gara verrà indetta tra non molto: le prime stazioni interessate saranno quelle di Duomo (M1), Cadorna (M1 e M2) e Porta Genova, per circa 70 tornelli da sostituire, compresi quelli dedicati all'ingresso dei disabili che avranno una doppia anta scorrevole. Per quanto riguarda i tempi e i costi, per le prime tre stazioni si parla al massimo dell'estate del 2019, per 2 milioni e 100 mila euro di spesa.

In futuro, poi, Atm intende applicare i nuovi tornelli ad almeno sette altre fermate di M1 e M2 e a quasi tutte quelle di M3, nonché effettuare un restyling delle stazioni del metrò creando fra l'altro un desk al posto della "gabbia" per gli agenti di stazione, che non avranno più il compito di controllare e bloccare i "furbetti" che passano senza timbrare il biglietto: sarà "compito" delle nuove ante alte 1,80.