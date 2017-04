Appesi a cento metri di altezza: l'esercitazione dei vigili del fuoco di Milano sulla Torre Branca

Venti vigili del fuoco appesi a cento metri di altezza nel pieno centro di Milano: sulla torre Branca del parco Sempione. Nessuna emergenza, quella andata in scena nella mattinata di martedì 4 aprile è stata una esercitazione.

Un addestramento speciale: i vigili del fuoco del Saf (nucleo speleo alpino fluviale (formati per intervenire in situazioni particolarmente impervie) si addestrano ogni giorno nella caserma di via Messina e una volta al mese in un ambiente "naturale" sempre diverso per simulare gli scenari degli interventi. La Torre Branca, nello specifico, è stata scelta per le sue particolarità: è molto alta e ricca di ostacoli che simulano un ambiente industriale.