Torturano 15enne per 40 euro di debito di un amico. Tutti e 4 al Beccaria

Sono stati rinchiusi al carcere minorile Beccaria di Milano i quattro ragazzini di 14 e 15 anni, studenti di scuola media, che il 9 novembre hanno torturato un loro coetaneo, dopo averlo rinchiuso per ore dentro un garage, per "punirlo" in quanto non li aveva portati da un suo amico che aveva debiti con i quattro giovanssimi.

Debiti che, da quanto è emerso, erano irrisori e legati a stupefacenti. Tre dei quattro studenti sono stati arrestati dalla squadra mobile nella mattinata del 23 novembre, sulla base di una ordinanza del gip del Tribunale dei Minorenni e di una richiesta della procura dei minori. Il quarto era stato fermato il 20 novembre in base a un concreto pericolo di fuga.

E' durata 3 ore e mezza la prigionia della vittima, il 9 novembre. Ore di incredibile delirio, a leggere le ordinanze. Sembra la trama di un film e invece è successo davvero, a Varese. Il 15enne è stato legato a una sedia con cavi d'acciaio, picchiato con un bastone ferrato, gli è stata versata acqua gelida addosso e sapone liquido sugli occhi, gli è stato mostrato un coltello, è stato minacciato di sevizie e di essere aggredito da un pitbull. Gli è stato messo un cerotto sulla bocca rendendogli difficile la respirazione.

Poi, con la promessa che non avrebbe raccontato nulla a nessuno, è stato rilasciato. Tutto per un debito di 40 euro nemmeno da parte della vittima ma di un suo amico.