Scoperto traffico di cuccioli: "Deve morire tra le mani del bambino, così ne vorrà un altro"

Vendevano illegalmente cuccioli di cane di appena un mese, provenienti dall'Est Europa, gestendo un business di oltre 150mila euro. A scoprire il traffico di animali è stata la Polizia stradale di Amaro, Udine, che sta indagando sette persone per associazione a delinquere, maltrattamenti e truffa. Dell'organizzazione faceva parte anche un veterinario di Cassano D'Assa, nel milanese, il quale produceva illecitamente la necessaria documentazione e il microchip. I piccoli di cane venivano venduti tra Bergamo, Como e Reggio Emilia, grazie agli allevamenti che simulavano la nascita dei cagnolini nelle proprie strutture.

Gli animali, provenienti da Slovacchia e Ungheria, venivano acquistati dagli indagati per una cifra tra i 50 e i 100 euro e rivenduti poi a circa 1000 euro. Oltre a essere troppo piccoli per essere trasportati in Italia (il minimo consentito dalla legge è tre mesi), i cuccioli non avevano le vaccinazioni necessarie e viaggiavano in condizioni pessime, ammassati all'interno di scatole di cartone senza ventilazione sufficiente e privati della possibilità di abbeverarsi.

Come spiegato dalla vice questore e dirigente della Polstrada di Udine, Rita Palladino, i membri dell'organizzazione "letteralmente dicevano che i cuccioli ammalati avrebbero dovuto essere venduti subito perché morissero nelle mani dei bambini che li avevano voluti, così da fare in modo che l'emozione e il dispiacere producessero altre richieste da poter soddisfare".

La scoperta

Tutto è iniziato con un sequestro di 65 cuccioli effettuato ad Amaro, Udine, nel dicembre del 2017. Attraverso fasi successive dell'operazione, denominata 'Stene', sono stati sottratti all'organizzazione — che organizzava trasporti bisettimanali — oltre 150 cani, ma gli investigatori sono convinti che una quantità consistente di animali domestici sia stata piazzata dagli allevamenti conniventi e tramite annunci on-line. Per questo la vice questore Palladino ha invitato coloro che avessero comprato un cane nei centri presi in considerazione a contattare la Polstrada di Amaro via mail o via telefono allo 0433/466081 per scoprire se si è incorsi o meno nella truffa. A carico degli indagati sono state emesse otto misure cautelari, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di espatrio.

Gli allevamenti e i soggetti coinvolti

Nel mirino degli inquirenti sono finiti gli allevamenti 'Il Roccolino' di Trescore Balneario e il 'PE.PE 'di Ghisalba, entrambi in provincia di Bergamo. Molti cani venivano venduti anche sul sito gestito da Barbara Boreani, residente a Castemarte (Como), una delle destinatarie delle misure cautelari disposte e identificata come la finanziatrice della banda.

Lo stesso provvedimento è stato notificato a Claudio Vigani (classe 1957, Ghisalba), Greta Vigani (1990, Ghisalba) e Marina Gamba (1962, Ghisalba) — i "commercianti" — e Alberto Galli (1966, Cassano D'Adda, provincia di Milano), il veterinario dell'organizzazione.

Del trasporto si occupavano la polacca residente tra il suo paese d'origine e l'Italia (a Reggio Emilia) Bozena Gembalczyk (del 1958, anche lei colpita dalla misura) e il classe 1946 Ermete Giaroli, residente a Bibbiano (Reggio Emilia), deceduto recentemente. Del sodalizio faceva parte anche lo slovacco Roland Hozak, nato nel 1975 e considerato il basista del gruppo, al quale non è stato possibile effettuare la notifica.

Il cinismo

I cagnolini erano per la maggior parte di razza pincher, chihuahua, bulldog francese e akita. I piccoli venivano sottratti alle mamme a poco più di un mese di età (quando il tempo prescritto va dai tre mesi in su), fatti nascere con un metodo che si può definire industriale per serialità e intenzioni di speculazione e condotti nel nostro paese in condizioni oltre i limiti.

I piccoli sequestrati sono stati affidati a cure di specialisti, che sono riusciti a salvare la maggior parte di loro. Circa tre su dieci di loro però non ce l'hanno fatta a causa delle gravi condizioni di salute in cui versavano e della mancanza di difese immunitarie provocata dal calvario a cui erano stati sottoposti.