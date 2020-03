5 chili di marijuana in casa: arrestato ultras della Curva Sud protagonista anche di scontri violenti

Nascondeva in una abitazione della Brianza, a lui non riconducibile, più di cinque chili di marijuana. E' stato arrestato dalla squadra mobile di Milano un 37enne, F.M., appartenente agli ultras della Curva Sud del Milan e già colpito da due provvedimenti di Daspo, uno dei quali ancora in corso di validità.

Le indagini dell'anticrimine sono incominciate da alcune informazioni acquisite nell'ambito della movida milanese. Dopo alcuni pedinamenti, gli agenti hanno individuato una abitazione non riconducibile direttamente a F.M., notandolo spesso nei pressi della casa in questione. Così l'hanno perqusito trovandolo in possesso delle chiavi. Dentro casa c'erano più di cinque chili di marijuana, mentre 200 grammi erano nascosti nell'auto dell'uomo, in uno scomparto segreto posizionato sotto il sedile posteriore.

Sequestrati anche alcuni telefoni criptati, solitamente utilizzati dai trafficanti di droga. F.M. ha precedenti per stupefacenti ed è stato colpito due volte dal Daspo sportivo. La prima volta per decisione della questura di Bologna, il 22 maggio 2012, in seguito agli scontri avvenuti il 1 aprile nell'area di servizio autostradale Cantagallo tra milanisti e napoletani in occasione della trasferta Catania-Milan.

Una seconda volta, per decisione del questore di Milano, con Daspo emesso il 19 giugno 2015 (che scadrà il 18 giugno 2020) in seguito agli scontri avvenuti il 29 aprile 2015 in occasione di Milan-Genoa. L'uomo è stato arrestato. Coordina l'indagine il pm di Monza Emma Gambardella.