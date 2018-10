Milano, sciopero dei mezzi e corteo in centro: mattinata infernale per il traffico in città

Niente treni. Autobus e tram a singhiozzo. Metropolitane a rischio per il ritorno. Risultato: tante, tantissime auto e traffico in tilt.

Mattinata da incubo quella di venerdì per gli automobilisti di Milano, che hanno dovuto fare i conti con code e strade bloccate in gran parte della città. La combo sciopero generale più manifestazione dei sindacati ha inevitabilmente mandato nel caos la circolazione, con traffico e file che sono state segnalate in diversi punti di Milano, soprattutto nell'orario di punta mattutino.

A causa dello sciopero dei mezzi - treni fermi da giovedì sera, mezzi di superficie da venerdì mattina e metro potenzialmente bloccate dalle 18 - i pendolari non hanno potuto far altro che affidarsi alle proprie auto, tanto che in mattinata le metropolitane erano insolitamente vuote.

A peggiorare la situazione è il corteo organizzato dai sindacati per chiedere più diritto e più rispetto per i lavoratori. Il serpentone dei manifestanti si snoda da Largo Cairoli per poi arrivare in piazza San Babila, passando per via Cusani, via dell'Orso, piazza della Scala, via Meda e corso Matteotti, che inevitabilmente saranno chiuse ai veicoli.

A gestire la situazione ci sono gli agenti della polizia locale.