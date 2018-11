Rischio crollo albero sulla carreggiata in via Filzi: traffico in tilt

Le fronde di un grosso albero stavano per precipitare sulla carreggiata in via Fabio Filzi, nei pressi della Stazione Centrale. L'episodio, accaduto intorno alle 7 del mattino del 13 novembre, ha causato la temporanea sospensione del traffico in una porzione della via e nei pressi della stazione ferroviaria.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, adoperandosi per rimuovere le fronde garantendo la sicurezza nella via. Ad essere deviata anche la circolazione dei tram.

Sempre in via Fabio Filzi, nel 2016, era crollato un albero sulla fermata del tram e su un'auto Car2Go. All'epoca la caduta era stata causata da un forte vento e dalla pioggia incessante.