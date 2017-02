Milano, tassisti in corteo in centro contro Uber

Lunedì sera di protesta e disagi in centro a Milano. Poco dopo le 17, sembra - dalle prime informazioni - senza alcun preavviso né autorizzazione, circa cinquecento tassisti si sono mossi in corteo partendo da piazza Duca d’Aosta.

I proprietari delle auto bianche, ormai impegnati da giorni in una battaglia all’ultimo sangue contro i servizi di noleggio con conducente, sono partiti dalla stazione e - dopo aver percorso via Pisani, piazza Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni - sono arrivati in piazza della Scala, dove hanno improvvisato un sit-in difronte a palazzo Marino.

I manifestanti, "guidati" da due auto in testa al corteo, hanno occupato le strade, con inevitabili disagi al traffico - già congestionato nell'orario di punta - e costringendo il tram 1 il bus 61 di Atm a deviare dal classico percorso.

Da giorni, di fatto, i tassisti non lavorano per protestare contro il decreto Milleproroghe che ha rinviato a fine anno il termine per disciplinare i servizi di noleggio con conducente, tra cui Uber. In sostanza, ciò che chiedono i proprietari di taxi è che il governo introduce il divieto di sosta in parcheggi nei comuni in cui è presente e attivo un servizio di taxi.

Pistole, pietre e sputi: è guerra tra tassisti e Ncc