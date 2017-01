Via Mac Mahon: il tram 12 sarà deviato per abbattere altri olmi

Non è finita la questione degli olmi in via Mac Mahon, che tanto ha fatto discutere in passato: almeno altre dieci piante sono da abbattere. Lo dice la relazione tecnica ordinata da Palazzo Marino dopo che, a luglio 2016, due olmi si abbatterono a causa del vento. Due olmi che, secondo le precedenti verifiche, in teoria erano perfettamente sani.

La storia degli olmi risale a quando Atm chiese di intervenire radicalmente sui binari di via Mac Mahon abbattendo la maggior parte degli olmi e giustificando la questione con il fatto che gli interventi di manutenzione della linea tramviaria erano molto costosi. Gli olmi, insomma, danneggiavano ripetutamente l'infrastruttura di cui si serve la linea 12.

Subito i residenti si opposero con estrema fermezza all'idea di Atm. Il consiglio di Zona 8 mediò in modo da ottenere verifiche di trazione sugli alberi considerati più a rischio e ridurre così, di molto, la portata degli abbattimenti. Da quelle verifiche, come ricordato, si "salvarono" i due olmi poi caduti nell'estate del 2016. Nel frattempo, in via Mac Mahon sono poi comparsi "prati" nuovi di zecca sui binari.

E in attesa che il comune di Milano completi la verifica di questi mesi, Atm sembra avere già deciso: per circa quaranta giorni, dall'inizio di febbraio, il tram 12 non passerà per via Mac Mahon per consentire i nuovi abbattimenti.